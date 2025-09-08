Катето Евро: Липсвате ми милички

Кадър Фб

Катето Евро пусна прекрасна снимка от детството си с майка си Йорданка и брат си Петър.

"Щастливото ми детство с мама и Пепи. Липсвате ми милички", пише тя.

В биографичната си книга "Катерина Евро и още нещо" тя споделя, че майка й Йорданка е имала дарба да предсказва бъдещето. Затова тя от малка е знаела, че ще стане актриса, в кого ще се влюби, какво дете ще роди...

Заради политическите събития в миналото, Екатерина, малкият й брат и майка им заминават за София, а бащата - Илия Евро, остава в албанския град Корча. Последният път, когато актрисата го вижда, е, когато е на 5 годинки. Той става учител по музика и умира на 48 години. Доста по-късно Катето Евро се връща в Корча, за да потърси роднините си, както и да научи повече за баща си.

