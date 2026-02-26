Катето Евро: Платих 382 евро сметка за ток, живея сама, имам 22 модерни фотоволтаични панела на покрива на къщата

Кадър Фб

Актрисата поиска обяснение от Електрохолд за драстично надутата сметка

Популярната актриса Катерина Евро изрази острото си възмущение от шокираща сметка за електроенергия, получена за периода от 16 януари до 17 февруари 2026 година. Въпреки че живее сама и разполага с модерна инсталация от 22 фотоволтаични панела на покрива си, тя е била принудена да заплати 382 евро, което се равнява на близо 800 лева, предаде Дунав мост.

"Аз произвеждам повече ток, отколкото харчи термопомпата ми. Питането ми е, защо така се получава, Електрохолд?", пита актрисата във видеоклип в социалните мрежи, който бързо придоби широка популярност.

Парадоксът на собственото производство

Катерина Евро обясни детайлно техническата страна на парадокса. Тя разполага с термопомпа, която консумира около 4 киловатчаса, докато в момента нейната фотоволтаична система произвежда 5.2 киловатчаса при слънчево време. Въпреки че е енергийно независима в голяма степен, сметката ѝ е скочила двойно спрямо предходни години.

Според нея в най-студените месеци с температури до минус 10 градуса, сметките ѝ никога не са превишавали 420 лева. Предходният месец сумата е била 600 лева, за да достигне сегашния рекорд от 800 лева, без да са добавяни нови електроуреди.

Социален гняв и липса на държавна грижа

Освен личния си проблем, актрисата постави и широк социален въпрос за оцеляването на възрастните хора в България. Тя подчерта, че докато тя все още работи и може да покрие подобни разходи, пенсионерите с доходи от 500 лева са обречени на мръзнене.

"Държавата ни е на това дередже – не се грижи за нас и не я интересува. Това е безобразие", заяви категорично тя.

Случаят съвпада с масови жалби от потребители в цялата страна, което принуди Комисията за защита на потребителите (КЗП) да започне извънредни проверки в офисите на енергийните дружества за изясняване на причините за масово завишените фактури през първите два месеца на годината.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!