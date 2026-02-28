Катето Евро: Платих си сметката за ток от 600 лева през телефона

Кадър БТВ

Катето Евро си е платила сметката за ток през телефона.

Актрисата Катето Евро разказа в ефира в „Тази събота“, че е получила сметка от близо 600 лева за периода 16 януари – 17 февруари. Предходният месец също е платена „солена“ фактура, въпреки че разполага с 22 фотоволтаични панела на покрива на къщата си в Кокаляне.

По думите ѝ в момента панелите произвеждат почти толкова енергия, колкото изразходва домакинството ѝ, включително термопомпата и бойлера. „Поддържам 19-20 градуса. Това не е някакъв лукс“, казва тя.

Сравнението с миналата зима показва, че дори при температури от минус 10-15 градуса сметките ѝ са били около 400-420 лева.

Публикацията ѝ по темата в социалните мрежи събира над 1,2 милиона гледания и предизвиква лавина от коментари. Хора от цялата страна споделят за сходни или дори по-високи суми. Сред тях и нейният колега Сано, който по думите ѝ също се е оплакал от „ужасяваща“ фактура.

„Няма да оставим тази работа така“, заяви актрисата. Обмисля се възможност за колективна жалба или иск срещу електроразпределителното дружество. Тя обаче не крие скептицизма си към ефекта от подобни действия.



Според нея най-тежко е положението на възрастните хора в провинцията, чиито пенсии често са равни на месечната сметка за електричество. „Какво ще ядат тези хора? Лекарствата ли да си купят, или да си платят тока?“, пита тя.

Темата за компенсациите и проверките остава отворена, но недоверието към институциите, по думите ѝ, „не е от вчера“.

Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/smetka-kato-za-malak-hotel-kateto-evro-s-600-lv-faktura-za-tok-vapreki-fotovoltaici.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwY2xjawQP6DlleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEemTNG3H_VPasFfQr7saMfIrZ5ZQpGuzhy_nfa_sMYUHtDC3Y_MrYt8ijBfoA_aem_SwivxaS-vcIOk76UzsR5XQ&campaignsrc=clipboard#Echobox=1772291101

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!