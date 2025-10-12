Катето Евро към близнак на Цитиридис: Такава тъпа песен не съм чувала

Кадър Фб

Катето Евро не издържа заради едно от изпълненията в "България търси талант"

Такава тъпа песен не съм чувала, възкликна тя.

Участникът, който доста приличаше на външен вид на Цитиридис, получи 4 "Не".

Цитиридис нарече участника "Брат мой близнак" и застана до него.

Последва изпълнение на рап на български, което може да се запомни единствено с честата употреба на думата "д.пе".

