Катето Евро към близнак на Цитиридис: Такава тъпа песен не съм чувала
Кадър Фб
Катето Евро не издържа заради едно от изпълненията в "България търси талант"
Такава тъпа песен не съм чувала, възкликна тя.
Участникът, който доста приличаше на външен вид на Цитиридис, получи 4 "Не".
Цитиридис нарече участника "Брат мой близнак" и застана до него.
Последва изпълнение на рап на български, което може да се запомни единствено с честата употреба на думата "д.пе".
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!