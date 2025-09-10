Катинчарова: Настояваме Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР

Снимка: Булфото

Настояваме вътрешният министър Даниел Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР. Това заяви пред медиите в кулоарите на парламента Красимира Катинчарова от парламентарната група (ПГ) на „Величие“ по повод случая с побоя над шефа на полицията в Русе. Тя посочи, че оставката на Митов е част от това, предава БТА.

Настояваме за пълна прозрачност и изясняване на всички подробности около случилото се, заяви също Катинчарова.

„Не може младежи без присъди да останат в ареста. Не може да се предвиди, че те ще нападнат някого, не може да се губим в технически подробности“, каза още Катинчарова. Тя посочи, че няма експертиза за наличието на алкохол в кръвта на Кожухаров.

По думите ѝ има достойнство и доверието към полицията и вътрешното министерство са накърнени.

