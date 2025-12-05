"Като челен удар на кола в стена": Отказват обезщетение на пострадали с въжeн лифт

Пиксабей

Сигнал до bTV - общинското предприятие „Пътнически превози-Сливен“, отказва обезщетение за инцидент с въжeн лифт. През април двама мъже пострадаха, след като една от седалките излиза и тръгва с висока скорост по въжето. Въжената линия беше спряна, но сега работи отново.

5 април 2025 г. - Красимир Драгиев и Стоян Белчев се качват на въжения лифт, пуснат само преди месец след ремонт за 3,5 млн. лева.

„Самата седалка се придвижи, спрямо въжето и разбрахме, че не е закрепена добре. Ама какво да направиш - нито да станеш да завиеш болта, нито да скочиш“, каза пострадалият при инцидента Стоян Белчев.

Другият пострадал Красимир Драгиев допълни: „Аз лично помня това стремглаво спускане към предната седалка, която беше неподвижна. Нещо като челен удар на кола в стена“.

Седалката лети и се удря с висока скорост. Красимир е с множество фрактури и претърпява тежка операция. Неподвижен е с месеци и спира работа. Приятелят му също е хоспитализиран. Въпреки това застрахователят отказва да изплати исканото обезщетение от 80 000 лева, защото според договора с общинското предприятие „Пътнически превози ", които стопанисват лифта, е то е предвидено само при смъртен случай и инвалидност.

„Има две страни този случай - правна и морална. Очевидно е, че ще се срещнем с „Пътнически превози" в съда. До ден днешен на тези две лица никой не се е обадил да ги попита „Добре ли сте“, каза Момчил Пантелеев, адвокат на пострадалите.

След инцидента директорът на „Пътнически превози“ Енчо Петров подаде оставка, но малко след това е обявен конкурс, който печели. Днес новият-стар директор отказа да застане пред камерата ни, в писмено становище до медията обяснява че „хората имат право, но дружеството не може да покрие това обезщетение“.

