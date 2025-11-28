Като на филм: Четирима обраха мъж на улицата, после отвлякоха и жена му посред бял ден

Пиксабей

Четирима мъже обраха мъж на улицата, а после отвлякоха и жена му, съобщават от ОДМВР-Стара Загора.

Случаят е от 27 ноември, когато в полицейския участък на Гурково е получен сигнал от 28-годишен мъж, че на същата дата, около 13:30 ч., от улица в Николаево, познати на него четирима мъже са отвлекли 34-годишна жена, като мъжете се придвижвали с л.а."Фолксваген".

По данни на сигнализиралия мъж, единият от мъжете, след употреба на сила му отнел 450 лв., мобилен телефон и кабел за зареждане на телефона, както и златен ланец от жената.

В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители, на територията на Стара Загора са установени четиримата мъже – на възраст 37, 69, 48 и 18 години. В тях са намерени и предадени с протокол за доброволно предаване вещите, предмет на извършения грабеж.

В РУ-Казанлък е образувано досъдебно производство по чл.142, ал.1 и по чл.198, ал.1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

