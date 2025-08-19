реклама

Като взривен с ракета е автобусът, нацелен от Виктор

19.08.2025 / 11:53 0

Булфото

В столичния автобусен гараж "Земляне" пазят автобуса на градския транспорт, в който се вряза с висока скорост Виктор Илиев и уби сирийския лекар д-р Иса Али, предава "Булфото".

Следствените органи ще продължат още с огледа и машината е поставена под охрана в гаража като веществено доказателство по съдебното дело срещу извършителя на катастрофата Виктор Илиев.

Припомняме, че на 15 август стана тежка катастрофа на столичното кръстовище на бул. "Възкресение" и "Константин Величков". При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Вследствие на удара загина пътник от автобуса, а четирима души бяха откарани в болница.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама