Като взривен с ракета е автобусът, нацелен от Виктор

В столичния автобусен гараж "Земляне" пазят автобуса на градския транспорт, в който се вряза с висока скорост Виктор Илиев и уби сирийския лекар д-р Иса Али, предава "Булфото".



Следствените органи ще продължат още с огледа и машината е поставена под охрана в гаража като веществено доказателство по съдебното дело срещу извършителя на катастрофата Виктор Илиев.



Припомняме, че на 15 август стана тежка катастрофа на столичното кръстовище на бул. "Възкресение" и "Константин Величков". При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Вследствие на удара загина пътник от автобуса, а четирима души бяха откарани в болница.

