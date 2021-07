Католически епископ: “Imagine” на Джон Ленън е тоталитарен химн

Кадър Imagine

Скандал предизвика изпълнението на една от най-значимите песни на миналия век на откриването на Олимпийските игри в Токио.

На церемонията по откриването на Олимпийските игри в Токио беше изпълнена една от най-лошите поп песни на всички времена: Да, говоря за "Imagine" на Джон Ленън, изпълнена от голям детски хор и плеяда знаменитости. Като фен на "Бийтълс" и особено на Ленън, ме боли да кажа това, но е истина: докато мелодията и аранжиментът ѝ са наистина прекрасни, нейният текст е покана за морален и полтически хаос, написа преди Робърт Барън в Ню Йорк Пост. Барън помощен римокатолически епископ на Лос Анджелис, предаде "Сега".

Да разгледаме първия стих: „Imagine there’s no heaven/ It’s easy if you try/ No hell below us, above it’s only sky/ Imagine all the people livin’ for today.” (Представи си, че няма рай/ Лесно е, ако опиташ/ Няма ад под нас, отгоре е само небето/ Представи си всички хора да живеят само за днешния ден.“ – б. пр.)

Честно казано, не мога да си представя нищо по-лошо. Да кажеш, че няма рай и ад, означава да кажеш, че няма абсолютен критерий за добро и зло – никакъв смислен начин да се определи разликата между правилно и грешно, никакъв стандарт извън субективното възприятие на всеки от моралните участници, според който да кажем, че някой е по-добър от друг.

Ако се съмнявате в убежденията на римския епископ, погледнете отново внимателно десетките милиони, убити през последното столетие от хора, които приемат много сериозно предположението, че „няма ад под нас, отгоре е само небето“.

Какво да кажем за „да живеят само за днешния ден“? Няма ли свят, в който ние всички живеем за днешния ден, да бъде утопия? Да, ще бъде, но да си припомним, че утопия буквално означава „не място“. Можем да мечтаем за такова общество, но трябва да имаме здравия разум да разберем, че това никога няма да се случи с нашите усилия от тази страна на небето.

На практика, когато сме убедени, че можем да създадем рай на земята – както толкова много революционери и мечтатели са правили през последните 200 години – тогава всъщност произвеждаме нещо много по-близо до ад на земята.

След това: „Imagine there’s no countries/ It isn’t hard to do/ Nothing to kill or die for/ And no religion too” (“Представи си, че няма държави/ Не е трудно/ Нищо, за което да убиваш или да умреш/ И няма и религия.“ – б. пр.) Можех само да се усмихна, докато хорът и знаменитостите пееха тези думи, веднага след парада на нациите, участващи в Олимпийските игри.

Да мечтаеш да се отървеш от отделните нации означава да мечтаеш да заличиш човешките различия. Няма нищо лошо в съществуването на отделни държави и понякога е нужно да се биеш и да умреш за страната си, когато е несправедливо заплашена. Да защитаваш тази човешка реалност не означава да се подчиняваш на безсмислен национализъм.

Да мечтаеш да се отървеш от религията е още по-лошо. Общо място на секуларистите през последните три века е, че религията е коренът на повечето наши конфликти. Но обективните изследвания разкриват, че нещо от порядъка на 6% от всички войни, за които имаме документирани източници, са били предизвикани по принцип от религия. Много по-смъртоносни са били национализмът, икономическото съперничество, племенните спорове, колониалните конфликти и, може би най-вече, атеистичните идеологии.

Признавам, че не мога да сдържа кикота си, когато знаменитостите пеят финалните стихове: „Imagine no possessions/ I wonder if you can/ No need for greed or hunger/ A brotherhood of man.” (“Представи си, че няма собственост/ Чудя се дали можеш/ Няма нужда от алчност и глад/ Братство между хората.“ – б. пр.)

Хората, които изразиха тези чувства, бяха, без нито едно изключение, мултимилионери с много богатства, смея да твърдя. Е, смятам, че останалите от нас трябва да се откажат от имуществото си в мига, в който те се откажат от своите. И не смятам, че трябва да затаим колективно дъх.

Нека повторим, проблемът не е в притежаването на вещи само по себе си. Проблемът е в липсата на морална визия за подчиняването на личните притежания на общото благо.

Колкото до последния стих, касаещ „братството между хората“ – това наистина е прекрасно нещо, за което да мечтаем. Но трябва да разберем простата, логична истина, че не може да има истинско братство на човечеството, ако отсъства общ Баща. Не можем да бъдем братя и сестри, ако не произлизаме всички от един общ божествен Източник.

Просто казано, не може да имаме братство между хората, ако няма рай, ако няма религия, ако няма Бог.

Така че, продължавайте да се наслаждавате на мелодията на Imagine, но моля ви, не се придържайте към текста.