Католиците в град Раковски отбелязват Великден

Именно там живее най-голямата католическа общност в България

„Христос Възкръсна”. Така се поздравяват тази сутрин в Раковски, където живее най-голямата католическа общност в България.

Над 50 000 души от града и близките села са част от римокатолическата църква.

Църквата „Пресвето сърце Исусово” се оказа тясна да побере всички вярващи отишли в събота вечерта да посрещнат Великден./ Нова тв

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