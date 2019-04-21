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Католиците в град Раковски отбелязват Великден

21.04.2019 / 08:17 1

Именно там живее най-голямата католическа общност в България

„Христос Възкръсна”. Така се поздравяват тази сутрин в Раковски, където живее най-голямата католическа общност в България.

Над 50 000 души от града и близките села са част от римокатолическата църква.

Църквата „Пресвето сърце Исусово” се оказа тясна да побере всички вярващи отишли в събота вечерта да посрещнат Великден./ Нова тв

 

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MrBean (преди 51 минути)
Рейтинг: 4133 | Одобрение: 1448
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