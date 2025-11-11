Катрин Конъли положи клетва като президент на Ирландия

Кадър Youtube

Катрин Конъли положи днес клетва като президент на Ирландия, след като преди близо две седмици спечели изборите в страната като независима лява кандидатка, известна с критиките си към Съединените щати и Европейския съюз, предава АФП, цитирана от БНР.

68-годишната адвокатка наследява на президентския пост, който в Ирландия е предимно с церемониални функции, Майкъл Хигинс, изкарал два последователни мандата от 2011 г.

Конъли бе обявена за победител на изборите, произведени на 24 октомври, с 63% от гласовете, оставяйки доста назад съперничката си Хедър Хъмфрис от "Фина Гейл" - една от дясноцентристките партии в управляващата коалиция.

Новият президент получи подкрепата на основните опозиционни партии, включително Зелените и националистическата формация "Шин Фейн".

Според местни анализатори, въпреки че в Ирландия държавният глава е с ограничена политическа роля, твърдите позиции на Катрин Конъли в областта на външната политика, отбраната и жилищното строителство може да доведат до период на напрежение между нея и правителството, отбелязва АФП.

В реч по време на церемонията по встъпването си в длъжност Катрин Конъли отново защити военния неутралитет на Ирландия, която е партньор, но не и член на НАТО, казвайки, че благодарение на своя неутралитет страната е "в добра позиция да формулира и ръководи алтернативни дипломатически решения на конфликти и войни".

Конъли заяви също така, че възнамерява да насърчи обединението между Република Ирландия и британската провинция Северна Ирландия.

Въпреки че избирателната активност на президентските избори в Ирландия беше по-висока от тази на вота през 2018 г., гласуването беше помрачено от рекорден брой невалидни бюлетини, на някои от които бяха надраскани антиимигрантски послания.

Както във Великобритания, така и в Ирландия дебатите за ограничаването на имиграцията става все по-ожесточен, водейки до демонстрации, по време на които понякога се стига до насилие.

