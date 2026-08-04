Кацарчев: Хората ще плащат сметката за грешните политически решения

Кадър БНТ

Всички очакваме следващият бюджет да е коренно различен. Пуснаха ни писмо преди дни, че ще започне работна група за минималната работна заплата – надяваме се това да не е, когато всички сме в отпуска. Това заяви пред БНТ Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ „Подкрепа”.

Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов подчерта: „Трябва да се концентрираме не върху този, а върху следващия бюджет. Той има важната роля да докаже, че управляващите ще извършат реформите, които са обещали.“

Кацарчев очаква да се намери стабилизационна формула и да се тръгне в посока икономическа политика: „Виждаме Германия как се задавя и потъва. Корабоплаването по Дунав също ще окаже ефект върху цялата икономика. Едновременно с това виждаме как Китай напредва. Ние трябва да видим къде е нашето място.“

Симеонов е на мнение, че трябва да се набележат конкретни мерки във всички сектори. Допълни, че е крайно време да се облекчат изискванията за възобновяемата енергия, като подчерта, че е недопустимо да се инсталират соларни панели върху плодородни земи, пише novini.bg.

Кацарчев е убеден, че хората не трябва да плащат сметката за грешните политически решения.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!