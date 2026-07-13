Кацаров: България е единствената в ЕС, в която смъртността от онкозаболявания нараства

Стопкадър: "Нова телевизия", архив

Бившият министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров коментира в предаването "Денят ON AIR", че е по-лесно парите да изтичат някъде, докато другото изисква капацитет и усилия: "Трябва да знаеш как и да го искаш да го направиш."

"Засега караме постарому. Такова е качеството на услугите заради лошата ефективност на разходите. Доплащаме най-много, качеството се задържа на едно ниво в здравеопазването", заяви д-р Кацаров пред Bulgaria ON AIR.

Той отбеляза, че трябва да сме реалисти, тъй като сме в средата на годината и половината бюджет вече е похарчен.

"Не трябва да бъдем толкова претенциозни, но няма да има подобни оправдания, когато приемат следващия бюджет", на мнение е бившият здравен министър.

България е единствената страна от ЕС, в която смъртността от онкологични заболявания нараства, докато във всички останали намалява, алармира д-р Кацаров.

Според него една от причините е, че НЗОК не поема изследванията на пациентите.

"Имаме много лоша лекарствена политика, тенденциозна е. Дефектите са известни. Едни и същи лекарства се купуват на различни цени. Необходима е поправка в Закона за лекарствените продукти. Щетата за Здравната каса е облага за някой друг", настоя д-р Кацаров.

"България е на първо място в ЕС по разходи за съдебна система и вътрешна сигурност. Това са хората, за които нашето общество плаща най-много. Обществото се нуждае от отговори. Тези, които могат да дадат отговорите, са част от хранителната верига. Плащаме най-високите заплати на прокурорите, МВР и ДАНС да свършат тази работа. Ако някъде се краде, да го установяват и да предявят обвинение", обясни гостът.

Д-р Кацаров посочи, че администрацията е голяма и продължава да расте, а нямаме нужда от нещо такова.

"Това касае и здравната администрация. Демонополизация на Здравната каса решително ще подобри и здравната система", категоричен е той.

Редактор "Екип на Петел",

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