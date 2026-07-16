Кацаров: Нито частните, нито държавните болници трябва да провеждат обществени поръчки за лекарства

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Бившият здравен министър Стойчо Кацаров остро разкритикува идеята частните лечебни заведения да бъдат задължени да провеждат търгове за лекарства, заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), както се предвижда в изменения в Закона за обществените поръчки и този за лекарствени продукти в хуманната медицина.

Според Кацаров не само частните, но и държавните болници не трябва да извършват подобни процедури.

В публикация в социалните мрежи Кацаров определя практиката като „грешка“ и предлага алтернативен подход, който би довел до по-голяма ефективност на системата. Вместо болниците да организират десетки отделни процедури, Кацаров предлага НЗОК сама да договаря цените на медикаментите, които заплаща.

"Така не само ще имаме еднаква цена, но и възможно най-ниската, защото касата ще има силата на единствен купувач при договарянето на цените", пише той, пише Блиц.

Според позицията му, този модел не трябва да бъде ограничен само до лекарствата. Кацаров настоява същият подход да се приложи и при медицинските изделия, като изрично посочва стентове, изкуствени стави, клапи и други консумативи.

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„Това е грешка! Не само частните, но и държавните не трябва да правят търгове за лекарства, заплащани от НЗОК. Вместо да се правят 80 търга, НЗОК сама може да договори цените на лекарствата, които плаща. Така не само ще имаме еднаква цена, но и възможно най-ниската, защото касата ще има силата на единствен купувач при договарянето на цените. Същият подход трябва да се приложи, освен за лекарствата и за медицинските изделия - стентове, изкуствени стави, клапи и пр.“.

Редактор "Екип на Петел",

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