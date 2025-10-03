Къци Вапцаров хвана голям гаф на Нова тв

кадри Фейсбук/Къци Вапцаров

редактор Веселин Златков

Шоуменът Къци Вапцаров явно следи новините на Нова телевизия отблизо и с особено внимание. По тази причина той хвана и разпространи гаф в новините на Нова телевизия, който е доста смешен.

„Властта в България вече си има своя официална община!”, това обяви Къци, като видя на екрана, че Свети Влас на екрана на телевизията е изписано като „Свети Власт”.

Всъщност в надписа на екрана има две грешки, защото Свети Влас не е община, а кметство към община Несебър.

