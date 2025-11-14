Къци Вапцаров изповядва странна вяра за родовата карма

кадър Нова нюз

Всички проблеми в едно семейство идват от родовата памет, ако щете от родовата карма, това заяви в интервю за Нова нюз шоуменът и продуцент Къци Вапцаров. Той разкри, че вярва напълно, че на човек му се случват лоши неща заради нещо в миналото на предците му и това роботи безотказно. Къци смята, че единственият начин да се справиш с тази карма, е да се върнеш назад във времето и да адресираш това, което е останало да тегне над семейството.

Шоуменът каза също, че науката не приема тези понятия, но той е убеден в съществуването на такава родова памет.

Вапцаров обаче поясни, че не вярва, че животът ни се пределен от съдбата. Той смята, че 10-15% от това, което ни си случва, е предопределено, а всичко останало е резултат от нашите действия. Къци каза също, че вярва, че съществува договор на душата за нейното съществуване в този свят, който тя сключва и не бива да нарушава.

