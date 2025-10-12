Къци Вапцаров се завръща в БТВ

Кадър Фб

От утре, цяла седмица, ще коментираме теми от живота с Ева Веселинова в Преди обед по бТВ по 9:30 до 10:30!

Приятно гледане!

Тази новина съобщи Къци Вапцаров.

Коментарите не закъсняха:

Дано да не е с водеща Венетка, че ще те пита постоянно кое колко ти струва, с кого си спал, ще се жениш ли, ще се развеждаш ли и други жълтини като непрекъснато ти се кара и прекъсва Успех !

. болна била цяла седмица, отвръща Къци.

Да разкажеш някой виц!, моли го друг фен.

Само срещу заплащане, контрира шоуменът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!