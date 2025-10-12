Къци Вапцаров се завръща в БТВ
Кадър Фб
От утре, цяла седмица, ще коментираме теми от живота с Ева Веселинова в Преди обед по бТВ по 9:30 до 10:30!
Приятно гледане!
Тази новина съобщи Къци Вапцаров.
Коментарите не закъсняха:
Дано да не е с водеща Венетка, че ще те пита постоянно кое колко ти струва, с кого си спал, ще се жениш ли, ще се развеждаш ли и други жълтини като непрекъснато ти се кара и прекъсва Успех !
. болна била цяла седмица, отвръща Къци.
Да разкажеш някой виц!, моли го друг фен.
Само срещу заплащане, контрира шоуменът.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!