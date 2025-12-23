Катя Илиева напуска телевизията на Слави Трифонов: Огорчена съм от Тошко Йорданов

Кадър Фб

Катя Илиева, водеща на предаването "Студио Хъ", обяви, че напуска телевизията на Слави Трифонов "Седем-осми".

Тръгвам си от илюзията, че на този етап в България може да има свобода на словото. Не става въпрос за цензура, а за невъзможност да се работи с хора, за които политиката се оказа параван за лични интереси, написа тя в профила си във Фейсбук, предаде OFFnews.bg

Огорчена съм от Тошко Йорданов и от опита му през последната седмица да налага правила, които не мога да приема на никава цена, пише Катя Илиева, след което пространно благодари на всички хора в екипа, с който е работила и специално на Евгени Димитров - Маестрото.

Малко след като тя публикува поста си, Юлиян Ненчев, който е трябвало да й гостува днес, написа, че е отказал участие в предаването, след като Катя Илиева го е уведомила, че няма тя да води.

Изключително коректно бях уведемен от водещата, че няма да може да се реализира това участие, защото Тошко Йорданов е решил сам да си прави предавания, пише Ненчев.

Катя Илиева, която е сред най-добрите криминални репортери у нас, беше главен редактор на "Фрогнюз". Изданието я уволни преди три години, когато тя отиде на събитие на "Има такъв народ", но неочаквано се оказа в ролята на водеща на събитието. Веднага телевизията на Слави й предложи да стане водеща на "Студио Хъ".

