Кауфланд: Спукана от замръзване тръба е причинила падането на тавана на паркинга във Варна, мястото е обезопасено

Предприети са незабавно всички необходими мерки за отстраняване на аварията, причинена от спукана вследствие на замръзване тръба снощи около 20 часа. Това обясниха от "Кауфланд" за неприятния инцидент, при който рухна част от таванската конструкция на техен закрит паркинг, в района на Крайезерния път във Варна.

Отломките са се срутили върху паркиран автомобил.

"При инцидента няма пострадали, както и няма нанесени щети по автомобила, върху който са паднали части от изолацията и окачения таван на закрития паркинг. Паркингът на хипермаркета е обезопасен още снощи и функционира нормално за клиентите на магазина.", посочват от веригата супермаркети.

