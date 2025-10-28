Кауфланд обяви бяло зеле с 54 процента намаление и бидон за зимнина

Кадър Кауфланд

Сезонът на киселото зеле дойде. Класиката в българската кухня през зимата и една от най-полезните ферментирали храни е естествен източник на пробиотици и витамини, които поддържат имунитета.

За всички, които спазват традицията и обичат домашния вкус, тази седмица Kaufland България предлага всичко необходимо за приготвяне на перфектното кисело зеле – от свежи зеленчуци до нужните съдове за съхранение на зимнината.

Тази седмица бяло зеле се продава с 54% намаление и може да бъде закупено на цена от 0,59 лв./кг. с Kaufland Card. За да бъде всичко подготвено както трябва, в магазините на ритейлъра се предлага удобен и практичен бидон Sterk с широко гърло и две дръжки, който е с 42% отстъпка само за 14,99 лв. А за финалните щрихи на перфектната туршия не трябва да се забравя класиката - ароматен хрян за 3,99 лв. и кристална морска сол „ЛМ“ 2 кг за едва 0,99 лв.

Седмицата до 2 ноември идва с още изобилие от свежест и витамини, които ще внесат цвят в есенното меню. На щандовете клиентите могат да открият зелен лук за 0,99 лв. за връзка, червено цвекло и жълт лук на половин цена – съответно 0,99 лв./кг. и 0,69 лв./кг., както и сладка царевица за 0,69 лв./бр. Сред плодовете изкушението продължава с киви с 27% намаление за 3,99 лв./кг., сочни мандарини с 30% отстъпка за 2,79 лв./кг. и ароматни круши Лукас с 40% намаление за 2,99 лв./кг. Всички те са идеални както за следобедна закуска, така и за приготвяне на сладък десерт в студените дни.

Прясната риба от витрините на Kaufland България тази седмица е истинско вдъхновение за любителите на здравословната кухня. Богата на Омега-3 мастни киселини, тя е не само вкусна, но и изключително полезна. Във витрините на самообслужване се предлага внимателно подбрана селекция от свежа и пакетирана риба с отлично качество и вкус. Сред акцентите са ску́мрия, изчистена и готова за приготвяне за 11,99 лв./кг, пангасиус филе за 11,99 лв./кг и панирано рибно филе за 9,99 лв./кг. За ценителите на по-изтънчените вкусове витрината предлага сьомга прясно филе за 29,99 лв./кг, както и сьомгова пъстърва филе с 20% намаление 22,99 лв./кг от свежата витрина на обслужване.

Коледният дух пристига по-рано в Kaufland България, където вече започва подготовката за най-топлите и уютни празници в годината. За всички, които обичат да посрещат декември подготвени, рафтовете са изпълнени с празнични предложения за дома и най-малките. Сред тях се открояват аксесоарите на Spice & Soul - коледни чаши с приказни мотиви за 4,99 лв., елегантни кутии за подаръци за 9,99 лв., комплект формички за сладки за 3,49 лв. и силиконова форма за печене за 3,99 лв. – идеални за първите домашни коледни бисквитки.

Малчуганите също ще открият своите малки чудеса. Собствената марка Kidland предлага намаления до 26% за лоялни клиенти за детска кола или камион с винтоверт на цена от 29,99 лв., играчка за разтягане Stretchy Superstar за 18,99 лв., електрически локомотив на цена от 14,99 лв. и преса за пластилин за 13,99 лв. За децата, които обичат да творят, Talentus е подготвил всичко необходимо за вдъхновение. Сред артикулите са платно за рисуване за 9,99 лв., 48 цветни молива и комплект пастели по 4,99 лв., четки за 2,49 лв. и бои за 7,99 лв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!