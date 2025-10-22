Кауфланд пусна напълно нов вид продукт

Кадър Кауфланд

Kaufland пусна на пазара изцяло нова продуктова група – свежа риба в опаковка. Под собствените марки K-Blue Bay и FISH and SEA FOOD вече се предлагат 20 вида риба в обособени хладилници в магазините на веригата в цялата страна. Всички те са в прозрачна MAP* опаковка, която запазва свежестта ѝ и позволява на клиентите лесен визуален достъп до съдържанието. Малките и удобни разфасовки, подходящи за 1–2 порции, правят продуктите още по-практични за бързо приготвяне у дома. За да гарантира високото качество в процеса по съхранение на свежите продукти Kaufland България сертифицира процесите си според изискванията на независимия одитор TÜV AUSTRIA.

Под собствените марки K-Blue Bay и FISH and SEA FOOD вече се предлагат 20 вида риба в обособени хладилници в магазините на веригата в цялата страна.

Теодора Арапоглу, началник направление „Свежи храни" в Kaufland България представи данни, според които се отчита ръст от близо 10% в консумацията на риба през последната година в периода септември 2024 – септември 2025 г. Близо 2000 тона риба, рибни и морски дарове са реализирани за същия период във всички 69 магазина на веригата в страната. По данни на ритейлъра, българите предпочитат да залагат на по-качествени видове риба, като през последната година сьомгата измества пъстървата от челото на класацията. Най-силен интерес има към рибата в София, а първенци по консумация на морски продукти от Kaufland са традиционно варненци.

„Ние проследяваме внимателно клиентското търсене и развиваме асортимента си спрямо него. Когато говорим за риба и морски дарове, хората търсят на първо място качество. След това са цената, удобството и възможността за спестяване на време", убедена е Арапоглу.

„Kaufland България е единствената ритейл верига в България, която одитира и сертифицира процесите си за качествен контрол и съхранение на свежи храни по международния стандарт TÜV AUSTRIA. Мога да обявя, че след задълбочен одит, новата продуктова линия на свежата риба и морски изделия под марките K-Blue Bay и FISH and SEA FOOD заслужено получава сертификат за качество. Критериите, на които отговарят процесите на съхранение в Kaufland, са по-завишени и по-строги, отколкото са изискванията на регулациите в страната", подчерта Димитър Краев, представител на TÜV AUSTRIA за България.

Контролът върху свежестта на рибата в Kaufland се осъществява на няколко нива - от подбора на доверени доставчици и приема в Централния склад, до визуалните инспекции, ежедневното почистване на витрините и стриктен температурен контрол на помещенията за съхранение.

Показателите за свежест, по които клиентите могат да се ориентират за качеството на рибите, са те да имат ясни, незатъмнени очи, твърди люспи и месо, при което не остава отпечатък при натиск. Допълнителни признаци за качествена риба са лъскавата кожа с блясък, бистра лигавица и свеж морски аромат.

Това е четвъртата последователна сертификация на компанията по критериите на TÜV AUSTRIA. През 2022 г. компанията сертифицира приема на стока в Логистичната си база, а в следващите 2 години – процесите на съхранение на свежите храни на витрините си с обслужване в цялата страна.

Наред с всичко останало, за закупуването на който и да е от 4-те нови артикула под марката K-Blue Bay, които включват 2 вида свежа сьомга и морски дарове, ритейлърът ще дарява фиксирана сума за инициативата „Дари с DARA и Kaufland". Кампанията стартира през февруари 2024 г. и оттогава регулярно музикалната звезда призовава към закупуване на различни продукти от асортимента на веригата. Изборът на рибата и морските продукти от новата марка е пряко свързан с хранителните навици на певицата, която е ценител на бързата и лесна морска храна.

