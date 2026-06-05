Кауфланд пусна паркоместа под наем с месечен абонамент
Кадър Кауфланд
Кауфланд намери нова ниша на пазара.
Целта едва ли е печалбата.
Веригата хипермаркети Kaufland пуска нова услуга, която позволява на гражданите да наемат паркоместа под наем с месечен абонамент. Към момента възможността е достъпна в три от обектите на компанията в София – в кварталите „Овча купел“, „Манастирски ливади“ и „Изгрев“.
Процесът по регистрация, плащане и подновяване на абонамента се извършва изцяло по дигитален път през онлайн платформа. Наетите паркоместа са с денонощен достъп (24/7), като системата изпраща автоматични напомняния на потребителите преди изтичането на платения период.
Инициативата е насочена към осигуряване на алтернативни възможности за паркиране в райони с интензивно застрояване и недостиг на свободни места.
Цените варират в зависимост от конкретния обект (хипермаркет) в София, като в момента се предлагат следните месечни ставки:
„Манастирски ливади“: 61.35 евро
„Овча купел“: 80.00 евро
„Изток“ (в близост до кв. „Изгрев“): 76.69 евро
„Банишора“ (където услугата също вече е активна): 92.00 евро
Ако абонаментът се сключи по средата на текущия месец, сумата за първия период се изчислява пропорционално (про рата) спрямо оставащите дни до края на месеца. Всички плащания и подновявания се извършват онлайн.
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