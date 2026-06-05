Кауфланд пусна паркоместа под наем с месечен абонамент

Кадър Кауфланд

Кауфланд намери нова ниша на пазара.

Целта едва ли е печалбата.

Веригата хипермаркети Kaufland пуска нова услуга, която позволява на гражданите да наемат паркоместа под наем с месечен абонамент. Към момента възможността е достъпна в три от обектите на компанията в София – в кварталите „Овча купел“, „Манастирски ливади“ и „Изгрев“.

Процесът по регистрация, плащане и подновяване на абонамента се извършва изцяло по дигитален път през онлайн платформа. Наетите паркоместа са с денонощен достъп (24/7), като системата изпраща автоматични напомняния на потребителите преди изтичането на платения период.

Инициативата е насочена към осигуряване на алтернативни възможности за паркиране в райони с интензивно застрояване и недостиг на свободни места.

Цените варират в зависимост от конкретния обект (хипермаркет) в София, като в момента се предлагат следните месечни ставки:

„Манастирски ливади“: 61.35 евро

„Овча купел“: 80.00 евро

„Изток“ (в близост до кв. „Изгрев“): 76.69 евро

„Банишора“ (където услугата също вече е активна): 92.00 евро

Ако абонаментът се сключи по средата на текущия месец, сумата за първия период се изчислява пропорционално (про рата) спрямо оставащите дни до края на месеца. Всички плащания и подновявания се извършват онлайн.

Редактор "Екип на Петел",

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