Къванч Татлату потъна в скръб

Кадър Фб

Любим актьор от турските сериаи Къванч Татлату преживява много труден период.

Неговия прител Халит Юкай /собственик на яхтена компания/ претърпя инцидент с яхтата си и изчезна в морето. Търсиха го от 9 август, дори Къванч се е гмуркал и е участвал в мисията за издирване, но напразно.

За съжаление трагедията се случи, един млад мъж със семейство, малки деца, предприемач, бизнесмен и талант загуби живота си.

Преди дни беше погребението.

"Ще споделя тези видеа, никога не съм виждала Къванч толкова съсипан. това не е роля, това е живота. Съболезнования...... Почивай в мир Халит!", сподели негов фен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!