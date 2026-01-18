Кая Калас: Новите американски мита облагодетелстват Китай и Русия

стопкадър: Ютуб

Заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови тарифи на осем съюзници, които се противопоставят на предложеното от него анексиране на Гренландия, предизвика осъждане от европейските лидери.

Митата, наложени от Съединените щати на европейските съюзници, вредят на просперитета от двете страни на Атлантика и облагодетелстват Китай и Русия. Това заяви върховният представител на Европейския съюза за външната политика и сигурността Кая Калас, предаде БНР. Китай и Русия са единствените, които имат полза от разногласия между съюзниците, написа Калас в Екс в отговор на заканата на американския президент Доналд Тръмп да наложи мита на съюзниците, които се противопоставят на искането му да придобие Гренландия.

По-рано за "опасна низходяща спирала" в отношенията със Съединените щати предупредиха и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща. Те посочиха, че "Европа ще остане единна, координирана и решена да защитава суверенитета си".

Междувременно кипърското ротационно председателство на Евросъюза свика за днес в 18 часа спешна среща в Брюксел на посланиците на 27-те страни членки, които трябва да координират общ отговор на заплахите на Тръмп.

По-рано американският президент обяви, че от 1 февруари САЩ ще обложат с 10-процентни мита вноса от осем европейски страни заради противоречията около Гренландия. По думите му ако не бъде постигнат консенсус за продажба на Гренландия, от 1 юни митата ще скочат на 25%.

Същевременно лидерът на малцинството в Сената на Съединените щати - демократът Чък Шумър обяви, че ще внесе законопроект за блокиране на този ход, който по думите му ще нанесе още по-големи щети на американската икономика и Европа.

Министърът на минералните ресурси в гренландското правителство Наая Натаниелсен приветства реакцията на европейските страни, засегнати от новите митнически заплахи на Доналд Тръмп.

