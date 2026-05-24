Кая Калас: С използването на новата балистична ракета "Орешник“ срещу Украйна, Русия изпраща директно предупреждение към Европа и САЩ
стопкадър: Ютуб
С използването на новата балистична ракета "Орешник“ при масираната атака срещу Украйна, Русия съзнателно ескалира конфликта и изпраща директно предупреждение към Европа и Съединените щати. Това обяви днес, 24 май, върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, предава украинският портал Цензор.НЕТ.
В официална публикация в социалната мрежа X Калас подчерта, че действията на Кремъл ясно показват, че руският президент Владимир Путин не желае мир. Според нея реалният отговор на Москва към международната дипломация е изстрелването на още ракети и нанасянето на нови разрушения.
''Този смъртоносен модел на масирани руски удари ще продължи, докато не помогнем на Украйна да го деактивира и да се защити ефективно'', отбеляза европейският топ дипломат, предаде Фокус.
Тя допълни, че още следващата седмица Европейският съюз планира да обсъди допълнителни пакети от мерки за засилване на икономическия и политически натиск върху Москва.
''Данните, че Москва използва балистични ракети със среден обсег ''Орешник'' – системи, които по същество са проектирани да носят ядрени бойни глави – представляват чиста политическа тактика за сплашване и носят безразсъден риск от ядрена война. Следващата седмица външните министри на страните членки на ЕС ще се съберат, за да обсъдят как конкретно да засилим международния натиск върху Русия'', категорична е Кая Калас.
