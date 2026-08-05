Кайрат разпродаде стадиона за реванша с Левски

Снимка Фейсбук, Кайрат

Кайрат разпродаде всички билети за предстоящото домакинство на Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Феновете изкупиха всички 7000 пропуска само за шест часа след пускането им в продажба.

Както е известно, срещата ще се играе на стадион "Туркестан Арена", който се намира на над 800 км от Алмати. Вчера "сините" победиха казахстанците с 1:0 на "Герена" и задачата им ще бъде да запазят своя аванс, за да продължат към плейофите за влизане в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир, пише Спортал.бг.

Реваншът ще се играе идния вторник (11 август) от 18:00 ч.

Редактор "Екип на Петел",

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