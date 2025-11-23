Казаха как е Веско Маринов на корейски

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Кей-попърката Иванина каза как е Веско Маринов на корейски.

Това стана тази вечер в музикалното шоу „Пееш или лъжеш“ по Нова телевизия. Предизвикателството ѝ постави Димитър Рачков и тя обясни, че корейците нямат звук В, а нещо близо до Б.

Значи Беско, веднага си обясни Рачков.

След това обаче той продължи с предизвикателствата, като зададе и риторичния въпрос: Ка ще е Иван – визирайки Иван от артистичния дует Иван и Андрей.

Много смешно, веднага контрира известния водещ.

Иначе кей-попърката Иванина бе определена като лъжец. За това, че не пее гласуваха самият Иван, Тони Димитрова и Веско Маринов. Главните герои в изданието – братя Аргирови, също я посочиха, че не може да пее, но тя изненада всички, не само със забележително сценично облекло, но и с магичен глас.

