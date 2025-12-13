Казаха парите за Кубрат Пулев за мача с Гасиев

Кадър Бтв

Най-добрият български боксьор Кубрат Пулев не успя да защити регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA), след като бе нокаутиран от руснака Мурат Гасиев в шестия рунд на галавечер в Дубай. Българинът спечели пояса в края на миналата година, когато победи Махмуд Чар, но още при първата си защита не успя да се справи и отстъпи титлата на Гасиев, който вече се води задължителен претендент за супертитлата на Олександър Усик, пише Актуално.

Кобрата би следвало да е взел 7-цифрена сума от мача с Гасиев

Една от най-интересните теми след такъв мегасблъсък е каква печалба прибират двамата боксьори. Обикновено в най-големите боксови сблъсъци в тежка категория цифрите стават публично достояние, като се знае с точност какъв дял от приходите прибират боксьори като Олександър Усик, Тайсън Фюри, Антъни Джошуа. В случая на Пулев и Гасиев обаче точната информация за спечелените пари от тях остава .

Чар си тръгна с 1,3 млн. евро от България в края на 2024-та

Няма официална информация за това какъв хонорар е прибрал носителят на пояса на WBA Пулев, нито пък има такава за хонорара на претендента Гасиев. Ако се направи сравнение с предишния двубой за регулярната титла на WBA - този между Чар и Пулев от края на 2024-та в България, може да се види, че тогавашният шампион Чар прибра 1,3 млн. евро. Кобрата пък тогава се отказа от хонорара, тъй като бе организатор на двубоя в София.

Сега домакин на събитието на WBA бе Дубай, където се инвестират значително по-големи средства. Кубрат по всяка вероятност е прибрал солиден хонорар - и напълно заслужено, тъй като влезе в битката като действащ шампион. Само може да се спекулира с хонорара на българския боксьор, но изглежда логично сумата да е 7-цифрена с оглед на големия залог в двубоя.

