Казанлъчани дариха парцел за 1 млн. евро на Фондация “Слънчеви деца 2024” на Криско

Година след като публично разказа историята на сина си Дани при Станисла Цанов и създаде Фондация „Слънчеви Деца 2024“, Криско обяви ключова новина за каузата си. В публикация в личния си профил той съобщи, че казанлъшките компании „Индустриал Партс“ и „Вато“, заедно със „Стройснаб“ даряват парцел от 3 декара в София за изграждане на Център за интеграция на деца със специални потребности.

По думите на изпълнителя теренът е на пазарна стойност над 1 милион евро и решава най-трудния проблем пред реализацията на проекта е намирането на подходящ парцел в столицата. Дарението е направено от „Индустриал Партс“ на Мирослав Марков и партньорите му Христо Илиев и Георги Георгиев, чрез компаниите „Вато“ и „Стройснаб“.

Криско припомня, че през изминалата година фондацията е организирала над 50 благотворителни събития, осигурила е безплатно дентално лечение и рехабилитации за деца със специални потребности, както и безплатни лагери, посочва knews.bg. В момента екипът се подготвя и за Световното първенство по лека атлетика за хора със Синдром на Даун, на което България ще бъде домакин за първи път.

Предстои около година административни процедури за получаване на разрешение за строеж, като Криско отправя апел към Столична община за съдействие. Сградата ще бъде изградена от ELITE Building Company / ROI Capital, а до момента за каузата са събрани 1,2 млн. лева.

„Посоката вече е ясна“, пише Криско и благодари на всички, които подкрепят Фондация „Слънчеви Деца 2024“.

