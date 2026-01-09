Казино изплати печалба с фалшиво 100 евро

Кадър БТВ

Мъж от Кюстендил подаде сигнал за изплатена с фалшиви пари печалба от казино. Сигналът е подаден на 8 януари от 27-годишен кюстендилец, той е предоставил банкнота от 100 евро, с която твърди, че му е изплатена печалба при хазартна игра в игрална зала в града.

От полицията в Кюстендил казаха за bTV, че е назначена експертиза и се проверяват твърденията на мъжа за това дали банкнотата му е дадена е от посочената игрална зала.

Досъдебно производство за прокарване на неистински парични средства е образувано вчера в Районна прокуратура-Кюстендил. Предприети са незабавни процесуални действия по случая.

Фалшивата евро банкнота е открита и в казино във Вършец. Тя е с номинал от 50 евро. Сигналът в полицията е подаден този четвъртък от управителя на игралната зала. Извършителят на престъплението е установен от служители на "Криминална полиция" при РУ - Вършец - жител на града на 52 години.

По информация на bTV, банкнотата е била поставена в игрална машина в края на 2025 г.

От ГДБОП припомнят, че истинската евробанкнота издава характерен шум, усеща се релеф при допир, а защитните елементи реагират на светлина.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!