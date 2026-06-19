Казусът "Баба Алино": След събарянето на незаконните сгради плановете са гората да бъде възстановена

Стопкадър бТВ

Първите заповеди за събаряне на незаконни сгради в комплекса в местността „Баба Алино“ са факт. Днес Община Варна издаде документи за премахване на 12 обекта – многофамилни къщи с по 4 апартамента.

Строителството в имотите е извършено въз основа на четири удостоверения за търпимост, които са за обекти на съвсем друго място, посочиха от общината.

„Собственик всъщност е фирмата на г-н Невзоров, която се казва „Форест клуб“. Всички тези постройки принадлежат на тази фирма, там няма други собственици, живущи. Така че не можем да говорим в момента за притеснение за хора, които могат да бъдат засегнати по някакъв начин“, казва Благомир Коцев, кмет на Варна.

Отговорността да събори сградите е на инвеститора. Ако той не го направи доброволно, тогава действия ще предприеме общината. А колко би струвало това – засега не е ясно.

Собственикът на имотите може да обжалва заповедите в 14-дневен срок. От „Форест клуб Варна“ обявиха на страницата си в социалните мрежи, че вече са изпратили възражения срещу всички констативни актове, издадени за сградите в комплекса.

Ако се стигне до съдебни дела, скоро няма да има съборени сгради, прогнозират варненски архитекти.

„Не го виждам по-рано от около 4-5 години да продължат тези неща“, коментира арх. Марин Велчев, председател на Камарата на архитектите – Варна.

Сградите в комплекса са 128, установи въздушното лазерно сканиране на Софийския университет.

„От тях 58 не са отразени в кадастъра, 30 са отразени точно и коректно с правилни локации и геометрия. И имаме още около 40 сгради, които са отразени в кадастъра, но не в реални параметри“, посочва проф. д-р Стелиян Димитров, директор на Национален център за геопространствени изследвания и технологии към СУ.

Плановете са след събарянето на незаконните сгради гората да бъде възстановена, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!