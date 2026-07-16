Казусът "ВиК-Бургас": Изградили подземни тръби, които отклонявали водата от водомерите със специални съоръжения
кадър: Нова тв
След ареста вчера на областния координатор на ДПС за Бургас Христо Широков, днес трябва да стане ясно дали прокуратурата ще му повдигне обвинение. Според неофициална информация задържането му е свързано с разследване за злоупотреби във ВиК-Бургас.
Според източници, близки до разследването, Широков е помагал на хотелиери в Слънчев бряг да намаляват или избягват плащанията за реално използваните количества вода, предаде Нова телевизия. Схемата е включвала изграждане на специални отклонения (байпаси) преди водомерите, така че при пълнене на басейни, част от кубиците използвана вода да не бъде отчетена от измервателните уреди.
Източници на „По света и у нас“ посочват, че са били изградени подземни тръби, които отклонявали водата от водомерите чрез специални съоръжения. По този начин не се е отчитало реалното потребление. Щетата е за милиони евро.
Предстои да стане ясно и дали другите двама задържани от ГДБОП, сред които изпълнителният директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев, ще получат обвинения.
По неофициална информация се работи по разследване, свързано с данни за дейност за организирана престъпна група и търговия с влияние.
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