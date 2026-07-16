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Казусът "ВиК-Бургас": Изградили подземни тръби, които отклонявали водата от водомерите със специални съоръжения

16.07.2026 / 12:05 3

кадър: Нова тв

След ареста вчера на областния координатор на ДПС за Бургас Христо Широков, днес трябва да стане ясно дали прокуратурата ще му повдигне обвинение. Според неофициална информация задържането му е свързано с разследване за злоупотреби във ВиК-Бургас.

Според източници, близки до разследването, Широков е помагал на хотелиери в Слънчев бряг да намаляват или избягват плащанията за реално използваните количества вода, предаде Нова телевизия. Схемата е включвала изграждане на специални отклонения (байпаси) преди водомерите, така че при пълнене на басейни, част от кубиците използвана вода да не бъде отчетена от измервателните уреди.

Източници на „По света и у нас“ посочват, че са били изградени подземни тръби, които отклонявали водата от водомерите чрез специални съоръжения. По този начин не се е отчитало реалното потребление. Щетата е за милиони евро.

Предстои да стане ясно и дали другите двама задържани от ГДБОП, сред които изпълнителният директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев, ще получат обвинения. 

По неофициална информация се работи по разследване, свързано с данни за дейност за организирана престъпна група и търговия с влияние.

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Коментари
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0
kris (преди 44 минути)
Рейтинг: 635599 | Одобрение: 125314
Според мене трябва да глобят хотелите с байпаси и то доста солено.....Ама дали ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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уйчо (преди 53 минути)
Рейтинг: 135198 | Одобрение: 9508
То си е практика във веикато, от селските кадри, които превъртат водомера и делят разликата със собственика, до големите началници с байпасите по басейните. Там кинтите са сериозни.
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kris (преди 58 минути)
Рейтинг: 635599 | Одобрение: 125314
А бунаците плащаме ли плащаме.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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