Казусът "ВиК-Бургас": Изградили подземни тръби, които отклонявали водата от водомерите със специални съоръжения

кадър: Нова тв

След ареста вчера на областния координатор на ДПС за Бургас Христо Широков, днес трябва да стане ясно дали прокуратурата ще му повдигне обвинение. Според неофициална информация задържането му е свързано с разследване за злоупотреби във ВиК-Бургас.

Според източници, близки до разследването, Широков е помагал на хотелиери в Слънчев бряг да намаляват или избягват плащанията за реално използваните количества вода, предаде Нова телевизия. Схемата е включвала изграждане на специални отклонения (байпаси) преди водомерите, така че при пълнене на басейни, част от кубиците използвана вода да не бъде отчетена от измервателните уреди.

Източници на „По света и у нас“ посочват, че са били изградени подземни тръби, които отклонявали водата от водомерите чрез специални съоръжения. По този начин не се е отчитало реалното потребление. Щетата е за милиони евро.

Предстои да стане ясно и дали другите двама задържани от ГДБОП, сред които изпълнителният директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев, ще получат обвинения.

По неофициална информация се работи по разследване, свързано с данни за дейност за организирана престъпна група и търговия с влияние.

Редактор "Екип на Петел",

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