Казусът с разменените бебета в "Шейново": Според съда една от майките на новородените е допринесла за размяната
Снимка: Булфото
Финал на историята с разменените бебета в АГ болница "Шейново".
Една от майките на новородените е допринесла с поведението си за размяната на двете новородени - това реши Върховният касационен съд по гражданско дело, заведено срещу болницата от тази майка. Информацията потвърди за bTV адвокат Величка Костадинова, която представлява болницата.
Преди 4 години две бебета бяха разменени и от родилния дом се озоваха в чужди семейства. Малко по-късно ДНК проба доказва размяната.
Според съдебния състав, майката е знаела какво е значението на гривните на бебето и на нейната ръка, но в нито един момент в престоя си в лечебното заведение не ги е сверила.
Съдът намалява обезщетението на майката на половина, защото е допринесла за настъпването на вредите.
Адвокат Величка Костадинова напомня, че първоначалният иск на семейството е 300 хиляди лева. Решението е окончателно.
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