Казусът с разменените бебета в "Шейново": Според съда една от майките на новородените е допринесла за размяната

Снимка: Булфото

Финал на историята с разменените бебета в АГ болница "Шейново".

Една от майките на новородените е допринесла с поведението си за размяната на двете новородени - това реши Върховният касационен съд по гражданско дело, заведено срещу болницата от тази майка. Информацията потвърди за bTV адвокат Величка Костадинова, която представлява болницата.

Преди 4 години две бебета бяха разменени и от родилния дом се озоваха в чужди семейства. Малко по-късно ДНК проба доказва размяната.

Според съдебния състав, майката е знаела какво е значението на гривните на бебето и на нейната ръка, но в нито един момент в престоя си в лечебното заведение не ги е сверила.

Съдът намалява обезщетението на майката на половина, защото е допринесла за настъпването на вредите.

Адвокат Величка Костадинова напомня, че първоначалният иск на семейството е 300 хиляди лева. Решението е окончателно.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!