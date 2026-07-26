Кемпер се вряза в колона от автомобили в Германия, най-малко 34 души са ранени

Снимка Пиксабей

Най-малко 34 души, включително няколко деца, бяха ранени при катастрофа на магистрала А9 в провинция Тюрингия, Централна Германия. Снощи кемпер не успя да спре и се вряза в колона от автомобили, образувала се заради задръстване, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Всички ранени са с леки до средни наранявания, без Водачът на кемпера, в който е имало две деца, не видял края на задръстването и се врязал в няколко автомобила. Девет превозни средства са с щети, включително два микробуса с 11 деца със специални потребности в тях и техните гледачи, съобщи БТА.

Магистралата за Берлин беше затворена за пет часа и половина, докато не приключи работата на спешните екипи и не беше разчистено местопроизшествието. По оценки на полицията щетите са за около 350 000 евро.

Задръстването е било предизвикано от друга катастрофа, станала по-рано в насрещното платно, при която се е преобърнало ремарке за превоз на коне, отбелязаха органите на реда. Аутобанът е бил затворен в двете посоки заради ПТП.

Редактор "Екип на Петел",

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