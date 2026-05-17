Кениецът Бернард Ту и Маринела Нинева финишираха първи в класическата дистанция на Маратон Варна

Снимка Булфото

Кениецът Бернард Ту и Маринела Нинева триумфираха в класическата дистанция на 11-ото издание на Маратон Варна.

При мъжете бегачът от африканската страна финишира с време 2.22:11 часа. След него завърши сънародникът му Бернард Китур с време 2.25:19 часа, а трети се класира Исмаил Сенанджи с време 2.30:56 часа. Сенанджи е най-бързият от българите и става национален шампион в маратона, съобщи БТА.

При дамите Нинева завърши с време 2.42:10 часа и освен Варненския маратон печели и националната титла. След нея в бягането на 42,195 метра завършиха Градис Кипротич от Кения с 2.50:21 часа, а трета е друга кенийка – Роуз Чепчумба с 2.51:15.

Николай Кауфман при мъжете и Тереза ван Гемен от Германия спечелиха напреварата на 21 километра (полумаратон).

Общо 300 атлети стартираха в класическата дистанция – 42,195 километра, в 11-ото издание на маратона във Варна. При мъжете участниците са 255, а при дамите – 45.

В трите дистанции на надпреварата - 10,5 км, 21 км (полумаратон) Asics Run и 42,195 км, участват над 2200 състезатели от 44 страни. С участниците в масовия старт на 2 километра общият брой на състезателите надхвърля 3500.

