Керамична плочка с надписи на 7000 години разказва за живота на древна цивилизация по нашите земи

Най-старите писмени знаци в Европа са открити в Северозападна България – в село Градешница. Керамичната плочка с надписи на 7000 години се съхранява в Регионалния исторически музей във Враца.

Писмени знаци от преди хилядолетия разказват за живота на древна цивилизация по нашите земи.

„Става въпрос за протописмени знаци, които са нанесени върху керамична плочка. Хубавото е, че керамиката създава устойчивост във времето и благодарение на тази устойчивост тези знаци са се запазили близо 7000 години“, казва Георги Ганецовски, археолог и директор на Регионален исторически музей – Враца.

„Тя е с формата на съд с четири ъгли, с леко оформени страни. Имаме организация на тези знаци. Тук говорим за идеограма, говорим за хора, които са имали много добре развито образно мислене, което е коренно различно от нашето. Говорим за една дистанция на времето спрямо нас от 7000 години. Начинът на мислене днес е много по-различен“, посочва той, цитиран от bTV.

Според археолозите артефактът е изключително ценен, защото знаците имат специфична подредба и не са поставени върху плочката в произволен ред.

„Виждаме защо е толкова забележителна – знаците са в определена организация, тоест можем да говорим за някакъв текст. Тъй като аз я държа в ръцете си, вече въпрос на тълкувание е примерно това са организации в редове – отляво надясно или отдясно наляво, или са колонки отгоре надолу или отдолу нагоре. Тук нещата са много сложни като опит за прочит и тълкувание“, казва Ганецовски, пише novini.bg.

По думите му плочката има и обратна страна. „Виждаме много ясно оформена идеограма с по-малки знаци също в определена организация около нея, включително и по страните на плочката“, допълва археологът.

През годините от историците са правени много опити за разчитане на знаците и за тълкуване на тяхното значение.

„Има един интересен опит за прочит на Георги Бялков. Той анализира, тръгвайки от изображението на гърба на плочката – една стилизирана фигурка – глава, тяло, едната ръка, другата ръка, фигурка на човек в поза на молба. Неговата логика е, че оттук тръгва молбата за текста, който указва върху лицевата страна за какво точно – за сила, енергия, подкрепа, плодородие, за осигуряване на рода и просперитет“, казва Георги Ганецовски.

Плочката не е единствената находка от този период, но значително се отличава от останалите.

„Имаме цял комплекс от артефакти с подобни знаци. Тук до мен се намира и една фигурка на богинята майка, която е цялата гравирана с подобни врязани знаци. Говорим за един текст върху нейния торс. Имаме намерени много дъна от съдове с подобни знаци, но те са като отделни идеограми, докато тук в плочката от Градешница действително виждаме точна ясна организация“, посочва Ганецовски.

Плочката е намерена в края на 60-те години на XX век по време на археологически проучвания в местността Градище в село Градешница от археолога Богдан Николов.

Село Градешница е единственото населено място у нас с паметник на артефакт в центъра.

Кметът на селото Любомир Младенов добре си спомня археологическите разкопки, защото е участвал лично в тях.

„Плочката е намерена в землището Градище и там се правеха много разкопки още от 40-50 години с Богдан Николов. Той беше към музея във Враца. Аз лично не съм бил, когато е намерена, но като деца сме участвали, заплащали са ни работа към тези разкопки“, разказва Любомир Младенов, кмет на село Градешница.

Артефактът и хилядолетната му история предизвикват интерес в един от най-обезлюдените райони у нас – Северозапада.

„Известно е сигурно, като е първата протописменост в света, най-хубавото село“, коментира Цветан Каменов.

„Във Враца е известно, защото има книга“, казва Даньо Йорданов.

„Отбиват се, идват коли, минават, спират, снимат се и продължават“, посочва кметът Любомир Младенов.

Макар да няма единодушно мнение сред учените за посланието на плочката от Градешница, находката носи в себе си хилядолетна история. Тя е символ на връзката между минало и настояще, благодарение на хората, оставили тези знаци преди хиляди години, и тези, които и до днес ги пазят.

