Керемедчиев: България не може да бъде цел на Иран, покрити сме от щита на НАТО

Кадър Bulgaria On Air

Бившият зам.-външен министър сподели очакванията си за развитието на конфликта в Близкия изток.

"България 20 години е в НАТО. Ние сме част от южното крило на НАТО и сме покрити от общата защита на територията. Испания изпрати фрегата към брегове на Кипър. Очаква се Великобритания да изпрати една от най-модерните си фрегати. В момента има увеличаване на степента на югоизточното крило на НАТО, но ние никога не сме били извън този чадър. Не става дума за нещо различно", заяви Милен Керемедчиев в "Денят On Air".

Той уточни, че ракетата, която е била прихваната в турското въздушно пространство, е прихваната от именно от НАТО.

"Нямаме Patriot, но пък подсигуряваме въздушното пространство на Северна Македония", отбеляза Керемедчиев пред Bulgaria On Air и изтъкна, че в момента сме покрити от щита на НАТО.

По думите му в случая не може да се говори за единна европейска политика за отбрана, тъй като всяка държава дърпа настрани.

НАТО остава основен фактор за защита на Европа, подчерта Керемедчиев.

"България категорично не може да бъде цел на Иран. Тя не е база за американска техника за извършване на удари срещу Иран. На нашето летище има самолети-цистерни, които подпомагат преминаването на техника от базите им в САЩ и Великобритания към Йордания и Катар", обясни Керемедчиев.

Гостът посочи, че Иран притежава голям брой далекобойни ракети, но остава без пускови установки, с които да ги изстрелва. Иран продължава обаче да има много сериозни възможности за ракети със среден и малък обсег и обстрелва своите съседи с точно такъв тип ракети и по-евтини дронове.

Според него ескалацията на конфликта тепърва ще се случва.



