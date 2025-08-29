Керемедчиев: България се превръща в център на огромна европейска инвестиционна програма

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Този уикенд председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас и заедно с премиера Расен Желязков ще отиде в един от военните ни заводи.

Това посещение е свързано с плана за превъоръжаване на Европа. Има 150 млрд. евро, които вече са отделени за тази цел и 19 държави, които са членки на ЕС, вече са кандидатствали за тези пари, включително и България с 3 млрд. евро.

Това коментира пред бТВ дипломатът Милен Керемедчиев.

Лайен посещава източните страни, защото се предвижда европейските държави да произвеждаме стоките за отбрана, а именно източните членки в момента подменят руското си въоръжение с американско, което не съвпада с плана на Европа - европейците сами да си произвеждат въоръжението и да го ползват за отбрана, обясни той.

Целта на ЕК е Европа постепенно да може сама да задоволява потребностите и да намали зависимостта си от Америка, посочи той.

Лайен дава знак, че България след толкова години отново е в инвестиционния фокус на такива големи компании в Германия и ние този път добре си изиграхме картите и имаме възможност да влезем в центъра на мащабна програма за превъоръжаване на Европа, обясни Керемедчиев.

Ние не можем да имаме по-лоши от сегашните отношения с Русия, но ако тук се направи огромна инвестиция и ние станем център за производство на барут и боеприпаси, ще е много добре - това са работни места, това са свежи пари в икономиката. Имаме потенциал за такъв завод, посочи той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!