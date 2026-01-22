Керемедчиев: Не виждам никаква причина да сме в Съвета на мира

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Озадачен съм, тъй като не виждам никаква асболютно политическа логика България да участва в този Съвет. Не виждам и никакви политически дивиденти, които страната ни може да извоюва от участието в един борд, в който се нарежда заедно с шест монархии, трима бивши съветски ръководители, които сега са президенти на републики, които завършват на стан, и няколко латиноамерикански и азиатски държави.

Така Милен Керемедчиев започна коментара си относно присъединяването на България към Съвета на мира.

Озадачен съм, тъй като има едно становище на Европейския съюз, което тепърва в момента ще излезе след тази вечерна среща на високо ниво. Отделно един от най-близките сътрудници като държави на САЩ – Великобритания, изказва своите резерви, продължи той.

От друга страна виждаме, че има желание на Руската федерация да участва. Самият Тръмп каза, че е поканил Путин, и той се съгласил. Даже Путин предложил замразените руски активи в американски банки да бъдат размразени, и оттам да бъдат използвани тези 1 милиард долара като членски внос за този борд. Така че аз наистина не виждам никаква причина ние да сме в този съюз, заяви още по БНТ бившият ни зам.-външен министър.

