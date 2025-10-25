Керемедчиев: Няма да може да плащаме с банкова карта на бензиностанции Лукойл

Кадър Лукойл

Лукойл България" смени банковата си сметка след въвеждането на американските санкции.

"Не е успокоителна ситуацията, особено след изявлението на правителството, че имаме горива до Нова година. Не знам защо губим толкова време, успяхме да се справим с част от проблема - рафинерията да преработва чужд петрол, а не руски. Защо не сменихме собствеността, ако не се случи въпросителната е много голяма", коментира журналистът Нина Спасова в студиото на "Денят ON AIR".

Бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев обясни какво всъщност декларира Министерството на финансите на САЩ.

"Двете компании са с наложени санкции и на всички американски граждани е забранено да извършват финансови операции с тях, всички неамерикански лица, които извършват финансови операции с тези дружества ще бъдат поставени под вторични санкции от САЩ.

Едва ли ще има банка, която би рискувала", заяви Керемедчиев.

Едно от последствията е в бензиностанциите на "Лукойл" да не може да се плаща с банкови карти.

При силни аргументи може да се стигне до отсрочка за България, но тя ще бъде няколко месеца.

Спасова припомни, че германският "Роснефт", който се оказа руска собственост, поиска отсрочка от САЩ.

"Санкциите влизат в сила на 21 ноември, имаме месец да направим нещо. Може би под натиск да успеем да продадем тези 50% руска собственост на някого. Кандидати явно има, но дали ще се намери удобен", каза журналистът.

Керемедчиев уточни в ефира на Bulgaria ON AIR, че кандидати е имало на определена цена.

"При този блокаж ще се продаде много по-евтино, "Лукойл" е най-големият данъкоплатец в България. Това ще намали приходите в хазната от акцизи и ДДС", предупреди Керемедчиев.

Бившият зам.-министър е категоричен, че ще има горива, няма да има стагнация, но не е ясно на каква цена ще ги плащаме.

Как ще се отразят на Русия санкциите

"Да ограничиш двете най-големи нефтени компании - ще лишат Русия от съществени пари, които се влагат за продължаване на войната. Не може да не повлияят, поне ще окажат натиск да се седне на масата", убедена е Нина Спасова.

Керемедчиев обясни защо Тръмп отказа "Томахоук" на Зеленски - тъй като няма обучени украински военни да боравят с тях, ще се наложи това да правят американски войници, който ще вкара директно САЩ във войната.

