Керемедчиев: Няма основания България да бъде сравнявана с Унгария

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България не възпрепятства приемането на новия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, а единственото възражение е свързано с включването на руския патриарх Кирил в списъка със санкционираните лица. Това каза бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио Фокус с водещ Цоня Събчева.

"България не налага вето и в момента няма такова гласуване, в което България да е възпрепятствала общо решение на всички страни членки. Просто има предложение, предупреждение от страна на България и то единствено и само името на патриарх Кирил да бъде извадено“, посочи той.

По думите му страната не оспорва останалите санкции.

"България не възразява срещу този списък. Всички останали лица, които са включени в санкционния списък, ще бъдат санкционирани. Единственото възражение е името на патриарха на Руската православна църква да бъде извадено от този списък“, подчерта Керемедчиев.

Той припомни, че не за първи път се правят опити патриарх Кирил да бъде включен в санкционния режим, но досега това винаги е отпадало.

"Аз не виждам огромен проблем в това. Ако това име бъде извадено, в крайна сметка 21-вият пакет от санкции срещу Руската федерация ще мине и затова смятам, че България няма да наложи вето, както правеше Унгария по времето на Орбан“, заяви той.

Според бившия заместник-външен министър няма основания страната да бъде сравнявана с Унгария. Припомняме, че съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов направи тази съпоставка пред журналисти днес: "България се превръща в Орбанова Унгария. Радев заема позицията, която заемаше Орбан, който блокираше тези санкции именно срещу руския патриарх. Сега ние поемаме щафетата".

"Аз лично в политически план не виждам голям проблем, защото не виждам някакво сериозно отстъпление от позицията на България в това как тя защитава своите интереси в Европейския съюз“, каза Керемедчиев.

По думите му по-важният сигнал е, че София ще отстоява националните си интереси и по други въпроси.

"България в момента по-скоро вдига ръка за внимание каква би била нейната политика по теми, които пряко нарушават нашия национален интерес. Това според мен най-вече е бъдещият преговорен процес със Северна Македония“, отбеляза той.

Във връзка с предстоящите дебати по новата многогодишна финансова рамка на ЕС Керемедчиев заяви, че достъпът до европейски средства ще зависи от провеждането на реформи.

"Няма европейска програма и европейско финансиране, което да не се отпуска срещу реална програма за извършени сериозни промени в икономическата, социалната, политическата и правната сфера на страната“, каза той.

Като особено важна той посочи съдебната реформа.

"Реформата в съдебната власт е изключително важна. Тя е в основата на няколко европейски програми“, подчерта бившият заместник-министър.

Според него сериозни промени са необходими и в транспортния сектор.

"Появата на частни превозвачи е една много сериозна революционна промяна в използването на железопътния транспорт в България, но това е само малка част. В сферата на морския и сухопътния транспорт има огромни области, които тепърва трябва да се променят“, посочи Керемедчиев.

Той предупреди, че част от необходимите реформи ще бъдат непопулярни.

"Говорим за болезнени реформи, които биха довели до вдигане на безработицата и до освобождаване на доста работници в държавни дружества, което би създало социално напрежение“, каза още той.

По отношение на ситуацията в Близкия изток Керемедчиев отбеляза, че засега най-тежките прогнози за цените на петрола не са се сбъднали. Според него обаче при евентуално задълбочаване на кризата европейската икономика ще бъде подложена на сериозен натиск.

Редактор "Екип на Петел",

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