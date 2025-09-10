Керемедчиев: Подобни инциденти с руски дронове и ракети ще зачестяват

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Миналата нощ десетки руски дронове са навлезли във въздушното пространство на полша, а премиерът на страната Доналд Туск разпореди на 8 млн. души да не излизат от домовете си. Туск реагира остро и заяви, че Полша не е била толкова близо до война от Втората световна война насам. Последва и много остра реакция от страна на НАТО.

Много трябва да внимаваме с думите и със заключенията по отношение на руските дронове в Полша, тъй като ситуацията е много изострена. От една страна имаме Полша, която използва всяка провокация максимално да напомпа своято политическа сила срещу Русия. От ддругастрана имаме изказване на руското министерство на отбраната, което казва, че това наистина е грешка, че няма цели в Полша и отвори врата за разговори между двете страни.

Това коментира пред бТВ международният анализатор и дипломат Милен Керемедчиев.

Но при всички случаи такива масирани атаки, каквито виждаме през последните седмици от страна на Русия към Украйна, такъв тип инциденти ще зачестяват. Така че е нормално Полша да се върнува и да се притеснява, че ракета може д а удари някой от градовете й. Само преди месец един дрон падна на 100 км от Варшава, така че това снощи не е първият инцидент, но това е един от най-мащабните инциденти и това показва, че увеличаването на ударите на Русия такива инциденти да зачестяват, коментира той.

