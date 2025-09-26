Керемедчиев: Ще има чистка на генерали в САЩ

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Има две обяснения за спешното свикване на американските командващи на войските от военният министър на САЩ Пийт Хегсет. Едното е, че ще бъде обсъдена нова стратегия за противодействие на Русия, а другото, че ще бъде проведена чиста на генерали, каквато вече беше анонсирана. Това коментира по Нова нюз международният анализатор и бивш зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев. Той допълни, че не е изключено двете неща да бъдат направено едновременно.

Керемедчиев каза също, че прелитанията на руски бойни самолети в близост до пространството на САЩ не е нещо извънредно, а по-скоро рутинно. Сега обаче напрежението е много голямо заради провокациите с дронове в Европа.

Той каза също, че новите данни за руската икономика показват, че икономическият натиск започва да дава резултат. Но причините не са европейските санкции, а натиска на Тръмп върху държави, като например Индия”, да спрат използването на руски горива, обясни дипломатът.

„На Путин му трябва „победа”, която да му даде повод да спре бойните действия. Още обаче не я е намерил, затова няма как да спре войната”, обясни Керемедчиев.

