Керемедчиев: Според Путин Зеленски не е легитимен, дори да подпише споразумение, то няма да има правна стойност за Русия

Кадър БНТ

За да има среща между Путин и Зеленски, трябва да бъдат договорени договореностите, дали има засилена дипломатическа активност между Русия и Украйна, която да подготви рамката за подобна среща. Това каза дипломатът Любомир Кючуков в предаването „Денят започва в събота" по БНТ.

Страните във конфликта се опитват да влязат в преговорен процес от максимално благоприятни за тях позиции, т.е. да постигнат повече по военен път. „Ключово в момента е дали това, което наблюдаваме, ще продължи като процес или ще бъде поредният епизод, който не дава крайното решение", коментира Кючуков.

По думите му Тръмп е постигнал определени договорености с руския президент, но е прехвърлил отговорностите за взимането на решение на украинския президент. „Във всеки случай Зеленски ще бъде в една много уязвима позиция. Ако той приеме това, което е договорено за териториите, той ще бъде обвинен, че е предал украинските интереси. Ако ги отхвърли, ще бъде обвинен, че продължава войната, в която Украйна продължава да губи", коментира дипломатът.

Русия е склонна да се изтегли от малки участъци в Сумска, Харковска и Днепропетровска област, ако получи цялата Донецка област. „Путин владее практически изцяло Луганска област. Има споразумение, че фронтовата линия ще се замрази в Херсонска и Запорожка област. Остава едно малко, но ключово парче в Николаевска област", поясни Кючуков.

Бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев отбеляза, че Русия иска гаранции, че ако спре бойните действия, Украйна няма да се превъоръжи бързо, че нейните въоръжени сили ще бъдат под 300 000 военнослужещи и че няма да се присъедини към НАТО. За Украйна гаранциите са бъдещата й териториална цялост и сигурност, поясни той.

Според него Украйна няма да се съгласи на териториални отстъпки при сключване на споразумение за прекратяване на бойните действия.

„Путин продължава да поддържа тезата, че Зеленски не е легитимен президент и ако има подписване на споразумение, то може да няма правна стойност", отбеляза Керемедчиев.

Той отбеляза, че Европейският съюз има малко инструменти за влияние върху Русия. Пример за това са наложените нееднократно санкции, посочи той. САЩ обаче могат да окажат натиск. „САЩ имат много механизми, които да използват. Интересното е, че за момента Тръмп заплашва повече, отколкото реално да решава да използва тези механизми", добави Керемедчиев.

