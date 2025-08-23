Керкез: Трябваше да сменим кръвта на ЦСКА

Стопкадър Спортал.бг

Армейците гонят първата си победа в шампионата.

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез застана пред медиите преди утрешния сблъсък с ЦСКА 1948. Пресконференцията беше излъчена на живо по Sportal.bg.

"Не играхме с Арда и имахме повече време за подготовка. Додай няма да е готов за следващия мач. Работи индивидуално. Всички други са на разположение, работеха добре и мисля, че ще сме на по-добро ниво от мача с Черно море. Когато свърши трансферният период, за всеки треньор е по-добре. Трябваше да сменим кръвта на отбора, което е нормално нещо. Може би закъсняхме, но никога не е късно, за да се случи нещо добро. За мен е лесно да работя с професионалист като Величков, говорим за всичко и мисля, че работата ни ще бъде добра в бъдеще.

Благодаря на Тибо Вион за всичко, което е направил в ЦСКА. Той е добро момче с добър характер. Той беше много напрегнат след мача за Купата. Говорих с него и му казах искрено като мъж на мъж, че няма да има шанс за много минути. Той ме разбра и се решихме, че е най-добре да напусне отбора".

"Жордао и Годой са готови да дебютират. За Брахими очакваме документите, за да бъде готов за дебют утре. На този момент не е готов на 100 процента. Когато скаутите ме попитаха за Брахими, се съгласих веднага. Той е футболист с голям характер и със сигурност ще помогне на ЦСКА. Когато Бютучи няма мотивация, няма какво да прави в отбора. Когато един футболист дойде в ЦСКА и си мисли, че клубът е под неговото ниво, той не е за това място. Пожелавам му успех и късмет. Всеки знае, че в момента в отбора има лек хаос, но след хаоса ще дойде нещо добро.

Винаги съм залагал на атмосферата. За да я създадем, трябва време. Новите футболисти са гладни за успехи, усмихнати са на тренировка, което значи много. Никой не е щастлив от резултатите ни. Знам, че в един момент всичко ще се нареди. Опонентът ни има много добри индивидуалности. С Черно море ни трябваха по-добри подавания в последните 30 метра и повече енергия. Важното е да спечелим победа в утрешния двубой, без значение дали топката е в нас. Когато феновете видят борба и желание, успехът накрая ще е за нас. Очаквам да изиграем добър мач".

"Супер е, когато имаш двама добри футболисти в атака като Питас и Годой, но ще видите утре дали ще играем с един, двама или трима нападатели. Първият трансфер, който исках в ЦСКА, беше на Теодор Иванов. Исках българин. Българите в нашия отбор имат потенциал. Не деля футболистите на българи или чужденци.

Когато си футболист особено на ЦСКА, трябва да внимаваш какво правиш. Ако Чорбаджийски отиде в друг отбор, ще бъде под наем. Той е тук с нас и имам супер отношения с него от първия ден. Не видях нещо лошо в това, че е поставил „лайк“. Младите момчета правят грешки и това е добро училище за тях. Очакваме още футболисти, трансферният прозорец не е затворен. Винаги искам да давам шанс на младите футболисти, когато всичко е наред. Не искам тези млади момчета да усещат това голямо напрежение. Петко Панайотов е един от примерите как с много работа ще направи добра кариера. Младите трябва да грабват шанса си с две ръце. Търсим човек на левия бек, защото имаме само един футболист. Футболисти с характер и глад ще помогнат на ЦСКА.

Балоянис е добър футболист, но не искам да го коментирам. На Санянг му трябва добра конкуренция".

