Кейн стигна рекорд на Роналдо

Хари Кейн се превърна в едва третия футболист в историята, който е отбележил 20+ гола в Шампионска лига за два различни клуба след двата си гола за Байерн Мюнхен тази вечер.



Двете попадения на английският национал означават, че той вече има 20 гола в най-големия европейски клубен турнир за Байерн.



Това прави Кейн, заедно с Неймар и Кристиано Роналдо, един от само тримата играчи, които са отбелязали над 20 гола за два отбора в Шампионска лига, предаде Фокус.



Неймар е сторил това с Барселона и ПСЖ, а Кристиано - с Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед.



Хари Кейн го прави с Тотнъм Хотспър и Байерн Мюнхен.

