Кейт Мидълтън се появи неузнаваема

Кадър БТВ

След лятната ваканция, Принцесата на Уелс се върна към официалните си задължения с изненадваща промяна – руса коса със златни кичури, оформена в обемни къдрици, предаде БТВ.

В социалните мрежи веднага се появиха спекулации, че Кейт е с перука, заради лечението й от рак. Това обаче беше опровергано от личния й фризьор.

Принцесата на Уелс посети болнична градина, където говори откровено за предизвикателствата в битката с болестта

Съпругата на британския престолонаследник Уилям не експериментира за първи път с прическите си.

През 2017-та дори дари част от косата си за изработване на перуки за деца, загубили косата си вследствие на лечение.

