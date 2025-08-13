Кейти Пери олекна с 6000 евро

Кадър Youtube

Американската попзвезда Кейти Пери (40 г.) се оказа замесена в екологичен инцидент.

Нейният екип засне видеоклипа към песента „Lifetimes“ в защитената природна зона Ses Salines Natural Park, разположена между островите Ибиса и Форментера, без необходимите разрешителни.

Заснетите сцени включват преминаване през песъчливите дюни на островчето S’Espalmador – екологично чувствителна и строго ограничена зона, входът до която е обозначен с въжета, за да се предпазва местната екосистема следствие на това испанските власти извършиха разследване и през август 2025 г. бе наложена глоба от 6 001 евро на компанията, която е минималният размер за такъв род нарушения.

Санкцията е класифицирана като "сериозно" нарушение, но след установяването, че не е нанесена трайна вреда на природата, не са наложени допълнителни наказания.

Представители на Capitol Records, лейбълът на Кейти Пери, заявиха, че са разчитали на фирмата да осигури нужните разрешителни и че им е било осигурено устно одобрение от властите. В крайна сметка глобата е била незабавно платена от екипа.

Защо е важно: Дюнните системи в региона са важни местообитания за мигриращи птици, флора и фауна, а S’Espalmador и Ses Illetes са сред най-добре съхранените дюнни системи в Балеарските острови.

Обществена реакция: В социалните медии коментари варират от обвинения, че певицата и екипът ѝ просто "не са знаели", до по-строги критики, че знаменитостите често се държат така, сякаш законите не важат за тях. Един потребител посочва: „Производителите вероятно са платили, за да не организират разрешителните... богата епоха, плащаш глоба, вместо да искаш разрешение.“

Повод за размисъл: Случаят повдига въпроса за баланса между медийното внимание и туризма от една страна и нуждата от опазване на деликатни природни територии от друга, написа hotnews.bg.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!