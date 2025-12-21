Киър Стармър обсъди с Доналд Тръмп по телефона усилията за мир в Украйна

Кадър Белия дом

Британският премиер Киър Стармър обсъди в неделя усилията за постигане на "справедлив и траен край" на войната в Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи премиерският офис на Даунинг стрийт, предаде Ройтерс, цитирани от БНР.

"Двамата лидери започнаха разговора с размишления върху войната в Украйна", се казва в изявлението на офиса на Стармър в преразказ на разговора, добавяйки, че са обсъдили работата на така наречените страни от "Коалицията на желаещите", които са обещали да подкрепят Украйна.

"Премиерът информира за работата на "Коалицията на желаещите" в подкрепа на всяко мирно споразумение и осигуряване на справедлив и траен край на военните действия", се посочва в съобщението.

Стармър и Тръмп също така са разговаряли за кризата в Ивицата Газа.

В съобщението на Даунинг стрийт се казва още, че Стармър и Тръмп са обсъдили назначаването на Крисчън Търнър за посланик в САЩ, след като неговият предшественик Питър Манделсън е бил уволнен, когато са излезли наяве имейли с подкрепа, изпратени от него на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

"Двамата лидери си пожелаха Весела Коледа и очакват с нетърпение да говорят отново скоро", се казва в изявлението.

