Кибератака прекъсна електронните банкови услуги в Иран

Снимка Пиксабей

Кибератака временно прекъсна електронните банкови услуги в Иран, след като бяха засегнати няколко държавни банки, съобщи ДПА.

Според публикация на иранското бизнес издание Егтесад Съветът за банково координиране на страната е потвърдил инцидента, като е заявил, че проблемите вече са отстранени и онлайн трансакциите функционират нормално.

Отговорност за атаката пое хакерската група „Черните вълци (Black Wolves). В публикация в приложението „Телеграм“ (Telegram) групата заяви: „Развива се тиха война и Иран е подложен на кибератака“.

Жители на Техеран съобщиха, че електронните плащания внезапно са спрели да работят в супермаркети, ресторанти и бензиностанции. Това е принудило част от търговците временно да записват покупките ръчно, за да бъдат обработени на по-късен етап.

По информация на местни медии са били засегнати четири големи държавни банки, както и множество банкомати в иранската столица, пише novini.bg.

През април Иран обяви, че е отблъснал голяма кибератака срещу инфраструктурата си. Съобщението за кибернападението бе направено ден след като мощна експлозия нанесе щети на най-важното товарно пристанище в страната и на фона на поредния кръг от преговори със САЩ за ядрената програма на Техеран.

Кибератаките неведнъж са били използвани като форма на дигитален протест срещу управляващите в Иран.

По време на протестите за правата на жените през 2022 г. хакери атакуваха централната банка на страната и проникнаха в системите за видеонаблюдение на затвора „Евин“ в Техеран. Тогава бяха публикувани кадри, показващи насилие над политически затворници от страна на охранители.

Редактор "Екип на Петел",

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